الامارات | الدخول بالقوة للمراكز التجارية دون كمامات وقفازات يعرضك للمساءلة القانونية

شكرا لقرائتكم خبر عن الدخول بالقوة للمراكز التجارية دون كمامات وقفازات يعرضك للمساءلة القانونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي: إن «الدائرة وجهت المراكز التجارية بعدم السماح لأي شخص بالدخول للمراكز ومنافذ البيع دون ارتداءه للكمامات والقفازات، وفي حال أراد الدخول بالقوة فإنه سيتم إبلاغ شرطة رأس الخيمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق وفقا لقرارات النائب العام للدولة».

وأوضح، أن الدخول للمراكز ومنافذ البيع دون كمامات وقفازات يعرض الشخص المخالف للمساءلة القانونية، موضحاً أن الدائرة وجهت المراكز التجارية في رأس الخيمة بناءً على تقييم الوضع وتواصلها مع الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث، بفتح المطاعم والسماح لها بالعمل في خدمة التوصيل خارج المراكز أو التوصيل من خلال الاستعانة بشركات التوصيل لخاصة.

وأضاف أن الدائرة سمحت للمطاعم بالعمل في المراكز التجارية دون أن يكون هناك جلوس على الطاولات بالنسبة للزبائن في ركن المطاعم، وذلك بهدف التقليل من انتشار فيروس «كورونا».

وأشار، أن الدائرة تدرس بالتنسيق مع الجهات المختصة فتح المراكز التجارية خلال اليومين المقبلين وسيصدر قرار بذلك بالتنسيق مع أصحاب المراكز التجارية في رأس الخيمة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة أفراد المجتمع.

وذكر أن الدائرة تقوم بتقليل مخاطر انتشار فيروس «كورونا»، حتى تقوم بفتح الأسواق والمراكز التجارية، حيث أن الأمر محتاج للصبر والتزام كامل من قبل الجمهور، ولفت إلى أنه يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات للحد من انشتار الفيروس لأن ذلك يقع في مصلحتهم الصحية ويقلل من مخاطر انتشار الفيروس.

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وأضاف، أنه تم توجيه المراكز التجارية بارتداء الكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين ورفض دخول أي شخص للمراكز دون كمامات وقفازات، وتابع كما سمحت الدائرة لشركة اتصالات ومحال الصرافة بالعمل في المراكز ضمن الشروط والإجراءات الوقائية.

وبشأن ارتفاع الأسعار، أوضح الشايب أن في حال وجود أي أسعار مبالغ فيها، يجب على المستهلكين إبلاغ الدائرة فوراً، حيث تنشر الدائرة فرقاً تفتيشية ومراقبة للتأكد من رفع السعار من خلال التثبت بفواتير الشراء.

وأوضح أنه لا يوجد داعي من قبل المستهلكين لشراء كميات كبيرة من المنتجات، حيث إن كل الازدحامات تحدث قبل وقت التقييد الحركة، وأنه يجب على المستهلكين التوجه للشراء خلال أوقات الصباح لتفادي الازدحامات.

وأشار إلى أنه في حال عدم التزام المتسوقين بالتعليمات فأنه يجب على المراكز إبلاغ الشرطة للتعامل مع الموضوع، حيث أن الدائرة حريصة على صحة وسلامة أفراد المجتمع والتقليل من مخاطر فيروس «كورونا».

وأوضح أنه الجميع متأثر من «كورونا» ولكن يجب على المواطنين والمقيمين التعامل بحكمة مع الأزمة وإتباع التعليميات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة وفي إمارة رأس الخيمة.

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