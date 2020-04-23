ضاحي خلفان يترأس اجتماع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين عن بعد

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماعا بتقنية الاتصال عن بعد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بأعضاء مجلس الإدارة، وتمنى لهم دوام الصحة والعافية، وجرى مناقشة عدد من المواضيع المهمة، بحضور الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، واللواء متقاعد الدكتور خالد المري أمين الصندوق، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا ابراهيم النعيمي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

ثم تم استعراض محضر اجتماع الجمعية السابق، والتطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالتداعيات الناتجة عن وباء كورونا على عمليات التعليم بشكل عام وانعكاسات ذلك على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم أجمع.

كما تم مناقشة إمكانية إقامة ملتقى افتراضي للموهوبين يحدد موعده بعد شهر رمضان المبارك، يتم خلاله جمع عدد من الطلبة الموهوبين، وعدد من العلماء وتطرح خلاله الأفكار والاقتراحات، وتناقش بشكل علمي، ويتم الخروج منه بتوصيات يستفاد منها في مجال الموهبة.

وناقش الاجتماع عدد من الأنشطة والفعاليات التي تم تأجيلها نظرا للأوضاع الحالية بسبب مرض كورونا، ومن ضمنها الحفل السنوي لجائزة الإمارات للعلماء الشباب، واقتراح أن يتم حفل التكريم بتقنية الاتصال عن بعد إذا استمر الوضع لفترة أطول، على أن يتم تحديد موعد الحفل بعد شهر رمضان المبارك.

كما ناقش المجتمعون عددا من الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء حول تخصيص موقع الكتروني للجمعية، ومجلة تتناول كافة أنشطة الجمعية وتوثيقها، وتنظيم ملتقى رمضاني عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، يشارك فيه أعضاء الجمعية وعدد من المتخصصين والعلماء وعدد من الطلبة الموهوبين المسجلين في الجمعية.