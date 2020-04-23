انطلاقاً من استراتيجية تطوير الأعمال، سوق أبوظبي للأوراق المالية يمنح رخصة التداول بالهامش القصير الأجل لشركة الرمز مما يتيح فرصاً استثمارية جديدة

منح سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة الرمز ش.م.ع ، احدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، رخصة التداول بالهامش قصير الأجل لتصبح بذلك من أولى الشركات التي تقدم هذه الخدمة لعملائها.

منح هذه رخصة التداول بالهامش قصير الأجل لشركة الرمز من قبل سوق ابوظبي للاوراق المالية يمثل التزام السوق بتطوير فرص نمو الأعمال. يحرص سوق ابوظبي للاوراق المالية، من خلال مكانته كسوق مالي إقليمي رائد، على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية الكبرى بما يتناسب مع مبادئ وفقاً لاستراتيجيته ثلاثية الأبعاد "تشكيل العشرينات"، والتي تتميز بكونها سريعة الاستجابة، وقائمة على التحول المستدام،والابتكار. سريعة الاستجابة، من حيث قدرته إلى التطوير المستمر لمشاركة العملاء ؛ وقائمة على التحول المستدام ، اي قادر على تسهيل الاستثمارات بما يساهم بالحفاظ على تنمية مستدامة للأعمال المدى الطويل ؛ والابتكار، اي قادر على تحقيق أكثر الطرق كفاءة للوصول إلى مستويات جديدة من رضا العملاء. منح هذا الترخيص لشركة الرمز يمثل التزام السوق ببلوغ أهدافه بكفاءة قياداته وخبرتهم.

وقال سعادة خليفة المنصوري ، الرئيس التنفيذي لشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "من خلال منح ترخيص التداول بالهامش قصير الأجل لشركات الاستثمار النشطة في المنطقة ، يوفر السوق لشركائه الفرصة لتوسيع نطاق الخدمات الاستثمارية المقدمة لعملائهم. وتسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز قدرة سوق ابوظبي للاوراق المالية التنافسية، حيث ستعمل هذه التراخيص على خلق قيمة اضافية طويلة المدى للاطراف ذات العلاقة مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة ".

أضاف سعادة المنصوري: “نحن ندرك الأوقات الصعبة التي تواجهها الأسواق حالياً. وعمل السوق على تقديم خدمات ومنتجات جديدة لطمأنة مخاوف المستثمرين وتلبية احتياجاتهم وذلك لدعم الإجراءات التحفيزية التي كشفت عنها الحكومة لتخفيف الأثر الاقتصادي للفترة الانتقالية التي نمر بها ".

وقال محمد المرتضى الدندشي ، العضو المنتدب لشركة الرمز ش.م.ع: "يسعدنا توسيع تعاوننا مع سوق ابوظبي للاوراق المالية وتقديم منتجاب استثمارية إضافية لعملائنا لتمكينهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية. هذا الإنجاز شهادة على التزامنا المستمر بتقديم أعلى معايير الخدمات من خلال توسيع منتجاتنا لتلبية أهداف العملاء الاستثمارية ".

وأضاف السيد الدندشي: " يسمح هذا الترخيص لشركة الرمز بتقديم هامش قد يصل لخمسة أضعاف المبلغ المستثمر للعملاء لشراء الاوراق المالية المدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية لفترة قصيرة محددة."

تعزز المبادرات مكانة سوق ابوظبي للاوراق المالية كواحد من أكثر البورصات نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تعكس أعلى معايير العمل في الخدمات المالية وتعزيز منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع تلك المعايير الدولية المتبعة في البورصات العالمية. سوق أبوظبي للاوراق المالية حريص على فتح فرص استثمارية جديدة لتعزيز جاذبية السوق ودعم رؤيته المستقبلية. يجسد اداء السوق في الفترة الأخيرة المستوى الرفيع للخدمات المقدمة بهدف تطبيق استراتيجيته التي تركز على العملاء وتلبة احتياجات السوق المتطورة.