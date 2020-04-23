الامارات | منع عرض الأطعمة خارج المحال خلال رمضان بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن منع عرض الأطعمة خارج المحال خلال رمضان بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية مدينة الشارقة إيقاف إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال خلال شهر رمضان، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على سلامة المستهلك.

وأكدت البلدية عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي أنها تكثف من جولاتها التفتيشية يومياً، للتأكد من مدى التزام المحال بهذا القرار، وسيتم اتخاذا الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين بتنفيذه، وتحرير مخالفات بحقهم حسب لائحة الاشتراطات المعتمدة لديها.