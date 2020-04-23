الامارات | محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك متمنياً دوام نعمة الصحة والرفاه والأمان والاستقرار في هذا الشهر الفضيل، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال سموه: "نبارك لشعبنا قدوم شهر الخير والرحمة.. ونسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الصحة والرفاه والأمان والاستقرار في هذا الشهر الفضيل.. ونبشر شعبنا بأن بلادنا بخير.. ومستقبلنا إلى خير.. وبأن الله حفظ بلادنا بأعمال الخير.. تقبل الله منا ومنكم الصلاة الصيام وصالح الأعمال". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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