الامارات | تمديد صلاحية تصريح تعلم قيادة المركبات في دبي حتى نهاية يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد صلاحية تصريح تعلم قيادة المركبات في دبي حتى نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مدة صلاحية تصاريح تعلم قيادة المركبات في المعاهد المعتمدة في الامارة حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك للتصاريح التي صدرت خلال فترة اغلاق معاهد تعليم قيادة المركبات في دبي، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت معاهد التدريب على قيادة المركبات لعملائها ان تلك التصاريح وكذلك تاريخ فتح الملف المروري للمتدربين سيبقى ساريا وفقا لتعميمات الهيئة حتى نهاية يونيو المقبل، والى أن يتم الإعلان عن قرارات جديدة.

وتم اغلاق معاهد التدريب على قيادة المركبات في دبي في 26 مارس الماضي لمدة أسبوعين، لتتوقف عن إعطاء الدروس العملية والمحاضرات والاختبارات، وذلك لمنع أي نوع من التجمعات خلال فترة التعقيم الوطني وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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وجددت الهيئة قرار اغلاق معاهد التدريب على قيادة المركبات بعد انتهاء الأسبوعين أي في 7 ابريل، لتتوقف عن العمل حتى إشعار آخر. وتم اغلاق كل فروع المعاهد العاملة داخل المراكز والمولات التجارية مع اغلاق تلك المراكز ضمن الإجراءات الوقائية.

وعمدت المعاهد خلال الفترة التي سبقت الاغلاق الى تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية خلال الاختبارات العملية حيث توقفت عن اصطحاب 3 طلاب من الممتحنين داخل المركبة خلال الفحص التجريبي او ما يعرف بفحص الطريق، وتم الاقتصار على وجود طالب واحد فقط في المركبة للخضوع للاختبار، وذلك في إطار تطبيق مسافة التباعد المطلوبة.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي نفذت خلال السنوات القليلة الماضية عدد من المبادرات التي بسطت إجراءات تعليم قيادة المركبات في دبي مثل السماح لمكاتب التسجيل التابعة لمعاهد تدريب السائقين المنتشرة في اغلب مراكز التسوق بإتمام معاملة فتح الملف المروري ودفع الرسوم والحصول على تصريح التعلم وجدول الحصص في مدة لا تزيد عن 20 دقيقة، مقارنة مع الوضع السابق الذي كانت الخدمة فيه تستغرق من يومين الى أربعة أيام أحيانا.