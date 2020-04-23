الامارات | استئناف أبوظبي تؤيد إدانة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي بالمساس بالآداب العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف أبوظبي تؤيد إدانة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي بالمساس بالآداب العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواد من شأنها المساس بالآداب العامة، اضافة إلى ادانته بتهمة تشويه العملة الوطنية.

كما أيدت محكمة الاستئناف تغريم المتهم 300 ألف درهم ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام، إضافة إلى غلق كافة حساباته الالكترونية ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة.