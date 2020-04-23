الامارات | مواطن يستغل وقت جلوسه بالمنزل خلال أزمة "كورونا" في التعبير بالفن عن حب الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يستغل وقت جلوسه بالمنزل خلال أزمة "كورونا" في التعبير بالفن عن حب الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاعر حب وانتماء واعتزاز بالوطن عبّر عنها أحد المواطنين من إمارة عجمان في لوحات فنية بديعة، عكست حرصه على التعبير عن حبه لقيادة الوطن، وما يمثله شعارها والهوية الإعلامية المرئية الخاصة بها من رمز غالٍ ترتفع أمامه الهامات، إذ استغل وقت جلوسه بالمنزل خلال أزمة "كورونا" وقام برسم وتلوين صورة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشعار الدولة الجديد على سطح منزله، رغبة منه في إن تكون مبادرة جديدة قد يعتمدها الكثير من المواطنين بالمستقبل لتكون أسطح منازلهم لوحات فنية وطنية وجوية.

وقال المواطن حمدان علي الأميري لـ "الإمارات اليوم" إنه خلال جلوسه بالمنزل تنفيذاً لتوجيهات وقرارات الدولة بالتزام المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة بأزمة "كورونا"، فكر بمبادرة يقوم بعملها تعبر عن حبه للوطن وقيادته، فقام بابتكار طريقة يرسم عبرها صورة لباني نهضة الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى جانب رسم شعار الدولة ورؤيتها الإعلامية، مشيراً إلى أن جميع الرسومات الوطنية الحالية والسابقة كانت لمبادرين وفنانين جسدت رؤيتهم وحبهم للوطن عبر جداريات ولوحات فنية، حيث فكر بطريقة مختلفة، لذلك رسم ولون سطح منزله وزينه بصور قيادة الدولة وشعارها.

وأضاف أن هذه المبادرة شخصية وتنم عن معاني غالية، أهمها توحد أبناء الإمارات تحت راية واحدة تجمعهم وتدفعهم لمزيد من الشعور بالولاء والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة، لافتاً إلى أنه يسعى إلى تعميم الفكرة على جميع من يحب فعلها وتنفيذها بالمستقبل، إذ سيكون مستعد لإرشاد ومساعدة المواطنين على كيفية تنفيذها.

ولفت إلى أن تخطيط اللوحات على سطح منزله لم تأخذ منه وقت طويل، إذ أنه كان محتاراً باختيار الأفكار لتنفيذها بحيث تعكس محبته للدولة، إضافة إلى أنه كان حريصاً على حسن استخدام الألوان في الانتهاء من هذه اللوحات حتى تصل إلى نتيجة مرضية، وتليق بحجم حبه لقيادة الإمارات، وبقيمة الدولة التي ينتمي إليها.

وبين أن منزله ضمن منح برنامج زايد للإسكان في منطقة الرقايب بعجمان، لافتاً إلى أن رسمه للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي حملت تصميم "الخطوط السبعة"، جاءت لما تمثله من أهمية كبرى لجميع من يكن الحب والتقدير للشعب الإماراتي وأبناء زايد الخير، إذ باتت من أبرز رموز الدولة التي يفتخر بها الجميع، صغاراً وكباراً.

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وأكد أن الجميع يرى الرسومات الوطنية المتواجدة في كل مكان ولكن لم يفكر أحد بأن تكون مرسومة على الأسطح حتى يراها مستخدمي الطيارات بكل أنواعها وأشكالها، وتكون متاحة للمحلقين بالجو ليروا اعتزاز وفخر المواطنين بقيادتهم ووطنهم، لذلك قام برسمها.

ووجّه المواطن حمدان الأميري رسالة إلى جميع سكان الإمارات مفادها، على الإنسان أن يضع نصب عينيه الجد والاجتهاد حتى يتم رفع اسم الدولة عالياً ويكون حاضراً في جميع الأماكن بفخر واعتزاز.