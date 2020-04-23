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السماح لشركات الصرافة والصيانة في دبي بالعمل 12 ساعة يومياً

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United Arab Emirates U.A.E. UAE Middle East Dubai Deira Al Rigga Al Ansari Exchange Western Union money wire transfer service. (Photo by: Jeff Greenberg/UIG via Getty Images) دبي - بواسطة محمد فارس United Arab Emirates U.A.E. UAE Middle East Dubai Deira Al Rigga Al Ansari Exchange Western Union money wire transfer service. (Photo by: Jeff Greenberg/UIG via Getty Images)

أفادت اقتصادية دبي بتمديد ساعات العمل في عدد من الأنشطة التجارية من الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ8 مساء، داعية العاملين في تلك الأنشطة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بمنع تفشي المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت اقتصادية دبي أن الأنشطة المسموح لها تتضمن محال الصرافة، وصيانة المباني وقطاع الغيار المرتبطة بها، وإصلاح مكيفات الهواء ومعدات التبريد وصيانتها، والتي يمكنها ممارسة أعمالها في الفترة من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساء مع الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة أن تمديد ساعات العمل يأتي في إطار قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، حيث يمكن أيضاً لشركات صيانة المباني وإصلاح المكيفات العمل بعد الساعة الـ8 مساء وذلك في حالات الطوارئ.

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فيديو مقدم من CNBC Arabia

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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