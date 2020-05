دبي - بواسطة محمد فارس United Arab Emirates U.A.E. UAE Middle East Dubai Deira Al Rigga Al Ansari Exchange Western Union money wire transfer service. (Photo by: Jeff Greenberg/UIG via Getty Images)

أفادت اقتصادية دبي بتمديد ساعات العمل في عدد من الأنشطة التجارية من الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ8 مساء، داعية العاملين في تلك الأنشطة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت اقتصادية دبي أن الأنشطة المسموح لها تتضمن محال الصرافة، وصيانة المباني وقطاع الغيار المرتبطة بها، وإصلاح مكيفات الهواء ومعدات التبريد وصيانتها، والتي يمكنها ممارسة أعمالها في الفترة من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساء مع الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة أن تمديد ساعات العمل يأتي في إطار قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، حيث يمكن أيضاً لشركات صيانة المباني وإصلاح المكيفات العمل بعد الساعة الـ8 مساء وذلك في حالات الطوارئ.

شاهد: مخصصات "كورونا" تنال من ربحية بنك الإمارات دبي الوطني

فيديو مقدم من CNBC Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي النفط الصخري في مأزق .. هل ينجح "ترامب" صانع الصفقات بإنقاذه ؟ النفط الصخري في مأزق .. هل ينجح "ترامب" صانع الصفقات بإنقاذه ؟ CNBC عربية

رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لـCNBC عربية: لدينا احتياطات بـ42 مليون دينار لمواجهة أي ظروف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لـCNBC عربية: لدينا احتياطات بـ42 مليون دينار لمواجهة أي ظروف CNBC عربية

الرئيس التنفيذي لشركة "الأولى للتامين التكافلي" الكويتية لـCNBC عربية: لا نستطيع توقع أثر كورونا لأننا في بداية الأزمة صحياً الرئيس التنفيذي لشركة "الأولى للتامين التكافلي" الكويتية لـCNBC عربية: لا نستطيع توقع أثر كورونا لأننا في بداية الأزمة صحياً CNBC عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان مخصصات "كورونا" تنال من ربحية بنك الإمارات دبي الوطني CNBC عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

The post السماح لشركات الصرافة والصيانة في دبي بالعمل 12 ساعة يومياً appeared first on hnauae.