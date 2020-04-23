شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل أبوظبي": استئناف عمل النقل الجماعي السبت القادم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي أنها ستنفذ اعتباراً من صباح الغد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عمليات تعقيم مكثفة لجميع حافلات النقل العام، تستمر لمدة 48 ساعة، وذلك كما ذكرت بلدية أبوظبي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وأضافت البلدية أن ذلك يأتي لضمان أكبر قدر من الوقاية الصحية لمستخدمي شبكة النقل العام، وتسريع استئناف خدمات حافلات النقل العام، وعودتها يوم السبت الساعة 6 صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "نقل أبوظبي": استئناف عمل النقل الجماعي السبت القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.