الامارات | "نقل أبوظبي": استئناف عمل النقل الجماعي السبت القادم

شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل أبوظبي": استئناف عمل النقل الجماعي السبت القادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي أنها ستنفذ اعتباراً من صباح الغد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عمليات تعقيم مكثفة لجميع حافلات النقل العام، تستمر لمدة 48 ساعة، وذلك كما ذكرت بلدية أبوظبي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضافت البلدية أن ذلك يأتي لضمان أكبر قدر من الوقاية الصحية لمستخدمي شبكة النقل العام، وتسريع استئناف خدمات حافلات النقل العام، وعودتها يوم السبت الساعة 6 صباحاً.