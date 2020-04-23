الامارات | «اقتصادية رأس الخيمة» تسمح لـ 3 فئات بإعادة الافتتاح في المراكز التجارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية رأس الخيمة» تسمح لـ 3 فئات بإعادة الافتتاح في المراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة السماح للمطاعم في المراكز التجارية بإعادة فتح أبوابها، على أن يقتصر عملها على طلبات التوصيل إلى المنازل. كما سمحت لشركة «اتصالات» ومحال الصرافة بافتتاح أفرعها بالمراكز التجارية في الإمارة.

وشددت الدائرة، في تعميم وزعته أمس، على المنشآت الغذائية في الإمارة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية والجهات المعنية الأخرى، لوقاية أفراد المجتمع من التعرض لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وترك مسافة متر ونصف المتر بين المتعاملين والموظفين، إضافة إلى تركيب سائل معقم عند المدخل الرئيس للمنشآت، لاستخدامه في تعقيم اليدين، بهدف حماية العاملين والمتعاملين، ومنع انتشار فيروس «كورونا».