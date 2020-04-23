الامارات | شرطة عجمان تستجيب لاستغاثة عامل على «تويتر»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تستجيب لاستغاثة عامل على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عانى عامل آسيوي أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس، فنشر فيديو على حسابه في «تويتر» طالباً إجراء فحوص طبية له خوفاً من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال العامل إنه لم يتلقّ المساعدة من الشركة التي يعمل فيها، وعلى الفور قدمت القيادة العامة لشرطة عجمان مساعدة عاجلة للعامل، وتولت الجهات المختصة إجراء الفحوص الطبية وتبيّن عدم إصابته بـ«كورونا».

وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم محمد بن يافور الغفلي، إنه بمجرد علم الشرطة بالموضوع في اللحظة نفسها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والانتقال إلى موقع سكن العامل في منطقة الجرف الصناعية، وتأمين المكان باتباع الآلية المعتمدة للتعامل مع المشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا».

وأضاف أنه تم التواصل مع منطقة عجمان الطبية لإحضار طاقم طبي وسيارة إسعاف مجهزة إلى مقر سكن العامل، وتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة له، وإجراء الفحوص اللازمة، وتبين لاحقاً أنه غير مصاب بفيروس «كورونا»، ويعاني أعراض زكام وإنفلونزا، كما تم التواصل مع ممثل الشركة وإخطاره بضرورة متابعة العمال، والحرص على توفير كل الاحتياجات اللازمة في ظل الأزمة الحالية.