الامارات | استقبال 150 متعافياً من «كورونا» في منطقة نايف

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 150 متعافياً من «كورونا» في منطقة نايف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منطقة نايف في دبي احتفالاً بتعافي 150 شخصاً من فيروس كورونا المستجد، وتجاوزهم فترة الحجر الصحي، والتأكد من سلامتهم وتعافيهم التام.

وقال مصدر أمني في شرطة دبي لـ«الإمارات اليوم» إن مركز شرطة نايف استقبل طلائع المتعافين من فيروس «كورونا» بعد التأكد من شفائهم، مشيراً إلى أن الاستقبال يمثل رسالة تطمينية للجميع بأن الدولة تقف إلى جانبهم، وتحرص على توفير أقصى درجات الرعاية لهم.

وأظهر فيديو على حساب مؤسسة «وطني» على «تويتر» مشاهد استقبال المتعافين في أجواء احتفالية، ألقيت خلاله كلمات تشجيعية ترحب بعودة المتعافين.

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وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات» ‏عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم» إن طلائع المتعافين تشمل عمالاً وسكاناً في المنطقة، ومخالطين لأشخاص أصيبوا من قبل، مشيراً إلى أن تعافيهم يعود إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية، وزيادة الوعي حول خطورة المرض، متوقعاً مزيداً من حالات التعافي خلال الأيام المقبلة.

وذكر أن الجهود المبذولة في منطقة نايف تعد مجتمعية بامتياز، حيث تشارك فيها معظم المؤسسات، إضافة إلى المتطوعين الذين يزودون الناس بالسلال الغذائية، ويتولون توصيلها إلى أبواب منازلهم، فضلاً عن الدور الذي تقوم به هيئة الصحة في دبي، من حيث تأمين الرعاية الصحية اللازمة، والجهد الكبير لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، في عمليات التعقيم، الأمر الذي يحاصر الوباء ويقلل من احتمالات الإصابة به.

استقبال المتعافين يمثل رسالة تطمينية للجميع بأن الدولة تحرص على توفير أقصى درجات الرعاية لهم.