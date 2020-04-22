الامارات | بالفيديو.. شفاء أصغر مصاب بـ «كورونا» في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شفاء أصغر مصاب بـ «كورونا» في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الفريق الطبي بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، من علاج أصغر مريض مصاب بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) يدخل العناية المركزة في الدولة، عقب تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة خلال وجوده في مستشفى خاص، بعدما انتقل إليه الفيروس من والده.

وبعد نقله من المستشفى إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية، تلقى الطفل هيرفي إيمانويل ماجوس (تسع سنوات) العلاج اللازم، إلى أن شفي من المرض، وعاد إلى منزله.

وكشف استشاري طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور الأمين عبدالله أحمد، أن الطفل (فلبيني) ظل على جهاز التنفس الاصطناعي 11 يوماً، واستُخدمت في بروتوكول علاجه أربعة أنواع من الأدوية.

وتفصيلاً، كشفت والدة أصغر مريض بـ«كوفيد-19» يدخل العناية المركزة، هيرمالي سوتومايور، أن العدوى نُقلت لها ولطفلها عبر زوجها، الذي شعر في البداية ببعض الإرهاق، وراجع أحد المستشفيات الخاصة لكنه لم يجرِ فحص «كورونا»، وبعد ظهور أعراض الحمى عليه، وإجراء مسحة له، أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس نتيجة المخالطة، لأنه لم يسافر خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت هيرمالي: «أثبتت الفحوص أيضاً أنني وطفلي مصابان بـ(كوفيد-19) نتيجة انتقال الفيروس لنا من زوجي، ودخلنا نحن الثلاثة العزل في مستشفى خاص، وبعد حدوث مضاعفات لـ(هيرفي) في الرئة، نقل إلى العناية المركزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ووضع على جهاز تنفس اصطناعي»، مشيرة إلى شعورها وزوجها بخوف شديد على طفلها، خصوصاً أنه ابنهما الوحيد.

وأضافت: «أشعر بسعادة لوجودي بالإمارات في هذه المحنة الصعبة، حيث تلقينا جميعاً أفضل رعاية واهتمام، وتمت السيطرة على مضاعفات حالة (هيرفي) من خلال بروتوكول العلاج الذي وضعه أطباء مدينة الشيخ خليفة الطبية له، حيث ظل في الرعاية المركزة لنحو 19 يوماً، نقل بعدها إلى غرفة العزل في قسم الأطفال، وظل فيها 10 أيام إلى أن تعافى نهائياً».

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وأشارت إلى أنها شفيت هي وزوجها من مرض «كورونا» قبل طفلهما، وكانا يتابعان حالته خلال وجوده في العناية المركزة والعزل، عبر الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى مدينة الشيخ خليفة، لافتة إلى أن الكادر الطبي لم يقدم لهما الدعم الطبي فقط بل دعمهما نفسياً وإنسانياً، واهتم بكل تفاصيل حياة طفلهما خلال وجوده في المستشفى، إذ «حرص الأطباء والممرضون على إقامة حفل ميلاد له عقب خروجه من العناية المركزة، لإتمامه عامه التاسع أثناء وجوده في العناية المركزة».

من جانبه، أشار استشاري طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور الأمين عبدالله أحمد، المعالج لحالة الطفل (هيرفي)، إلى أن الطفل وصل إلى الطوارئ وهو يعاني التهاباً شديداً في الجهة اليسرى من الرئة، والتهاباً بسيطاً في الجانب الأيمن، ثم تطورت الحالة في اليوم الثاني، وزاد الالتهاب، وأصبح في حاجة إلى أوكسجين، وأجريت له أشعة جديدة أظهرت تأثر الجانب الأيمن أيضاً بالالتهاب، فتم التواصل مع العناية المركزة ونقله إليها.

وأضاف: «وصل الطفل إلى قسم الطوارئ يوم 22 مارس الماضي، ونقل إلى العناية المركزة في اليوم التالي، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي»، مشيراً إلى أن «بروتوكول علاجه من فيروس كورونا المستجد تضمن أربعة أنواع من الأدوية، شملت مضادات الالتهاب العادية، ومضادات الفيروسات، هيدروكسي كلوروكين، إضافة إلى دواء انترفيرون». وأضاف: «عقب خروج الطفل من العناية المركزة وضع في غرفة عزل لمتابعة علاجه، وتنفيذ برنامج علاج طبيعي له حتى يستطيع الحركة والمشي، إذ تأثرت حركته بشكل ما نتيجة وزنه الزائد، ومكوثه في العناية المركزة فترة طويلة».

وأعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية عن شفاء الطفل، وتعافيه تماماً من أعراض المرض بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة منذ دخوله المستشفى، مشيرة إلى أن هيرفي إيمانويل ماجوس، يعد أصغر مريض بـ«كوفيد-19» يدخل العناية المركزة في الدولة.

- حركة الطفل تأثرت سلباً نتيجة وزنه الزائد، ومكوثه في العناية المركزة فترة طويلة.

- أطباء «مدينة الشيخ خليفة الطبية» عالجوا الطفل بأربعة أنواع من الأدوية.