الامارات | "الهلال الأحمر" تدعو جميع زوار الدولة الذين لم يستطيعوا المغادرة إلى أوطانهم للتواصل معها

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" تدعو جميع زوار الدولة الذين لم يستطيعوا المغادرة إلى أوطانهم للتواصل معها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جميع زوار الدولة الكرام الذين لم يستطيعوا المغادرة إلى أوطانهم بسبب الأوضاع الراهنة للتواصل مع الهيئة لتأمين إحتياجاتهم على الرقم التالي: 800733 ، وذلك كما ذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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