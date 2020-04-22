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الامارات | شرطة أبوظبي تسعد طفلاً من أصحاب الهمم

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اسعدت شرطة أبوظبي طفلاً من أصحاب الهمم في العين يبلغ من العمر 10 أعوام بالاحتفال بيوم ميلاده في أجواء مختلفة ادخلت البهجة والسرور في نفسه في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جانحة

وكانت والدة الطفل تواصلت هاتفياً مع مركز القيادة والتحكم بمنطقه العين وتقدمت بطلبها لتحقيق امنية أبنها وعلى الفور توجهت دورية الإعلام الأمني واسعدته بالتجول في الدورية وقدمت له شرحاً مبسطاً حول جهود الدوريات في نشر الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع. 

واشادت الأسرة بجهود شرطه أبوظبي في الاهتمام بأصحاب الهمم ودورها الرائد في الحد من انتشار جائحة «كورونا» من خلال مشاركتها في تطبيق الإجراءات الاحترازايه بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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