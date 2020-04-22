الامارات | 15 ألف متبرع خلال 48 ساعة من إطلاق حملة «10 ملايين وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف متبرع خلال 48 ساعة من إطلاق حملة «10 ملايين وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكثر من 15 ألف متبرع، عبر الرسائل النصية والموقع الإلكتروني، سجلتهم الساعات الـ48 الأولى من حملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف توفير الدعم الغذائي للمحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن تحدي وباء كوفيد-19 العالمي على الفئات الأكثر تأثراً بنتائجه.

ومنذ الساعات الأولى لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر صفحة سموه على موقع «تويتر» إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم للحملة وقوله: «توفير الطعام للجميع وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا»، توالت مساهمات المتبرعين من الأفراد والمؤسسات من كافة أنحاء الدولة لحملة 10 ملايين وجبة.

وخلال اليومين الأولين من الحملة، تخطت التبرعات الواردة عبر الرسائل النصية والموقع الإلكتروني فقط، أكثر من 15000 مساهمة تعادل 450 ألف وجبة، لتضاف إلى آلاف التبرعات النقدية والعينية الأخرى التي جاءت عن طريق التحويلات المصرفية المباشرة على رقم الحساب الخاص بها، ومركز الاتصال المخصص لاستقبال التبرعات العينية للمستفيدين منها؛ مثل الوجبات والسلال الغذائية والطرود التموينية، في تأكيد عملي لقول سمو الشيخة هند بنت مكتوم لدى إطلاق المبادرة إن «حملة الـ 10 ملايين وجبة هي عمل نبيل يعبّر عن أصالة وإنسانية المجتمع الإماراتي.. وخاصة في أوقات الشدة».

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وكان كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، أصدر فتوى بجواز إخراج الزكاة نقداً عبر شراء وجبات طعام وتخصيصها للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة أو عيناً من خلال التبرع بطرود غذائية وذلك عن طريق «حملة 10 ملايين وجبة»، مؤكداً أهمية توفير الدعم الغذائي للفقراء والمساكين والمتأثرين بتداعيات التفشي العالمي لفيروس كوفيد-19 بقوله: «هؤلاء جيراننا وإخواننا ويعيشون بيننا، فلا بد من إطعامهم، وتوفير الغذاء اللازم لهم وما يحتاجون من مستلزمات حياتهم».

وتوفر حملة الدعم الغذائي المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، قنوات تبرع متعددة هي الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، والرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، بالإضافة إلى خيار التحويل المصرفي المباشر للحساب الخاص بالحملة في بنك دبي الإسلامي على الرقم (AE430240001580857000001). كما يستطيع الراغبون بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية التواصل مباشرة مع فريق الحملة على مركز اتصال التبرعات العينية عبر الرقم المجاني (8004006).

وتشكل الحملة المتزامنة مع شهر رمضان المبارك استجابة عملية لتحدي تفشي وباء كوفيد-19 الذي أصاب الاقتصاد العالمي وأنهك الفئات الهشة في العديد من المجتمعات، من أجل تخفيف العبء عن الفئات الأكثر تأثراً بالوباء من المحتاجين والفقراء والمساكين والعمال والأسر المتعففة وتوصيل الوجبات الغذائية أو الطرود التموينية لهم أينما كانوا وفي كافة الظروف، لتوفر لهم توفير شبكة أمان مجتمعي وتضمن أمنهم الغذائي.

وقد حققت الحملة بعد أيام قليلة على انطلاقها حراكاً خيرياً مجتمعياً شاملاً وتفاعلاً جماهيرياً واسعاً عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الذكية، حيث تبادل الكثيرون رسائل ومقاطع مصورة تثني على الحملة وأهدافها الإنسانية وتدعو للمساهمة فيها، في صورة تعكس وحدة الهدف الإنساني في الوعي الجمعي لمجتمع الإمارات العابر للهويات الراسخ في قيم التعاون والتسامح والتعاضد الإنساني.