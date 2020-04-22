أكاديمية أبوظبي الحكومية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي تعززان التعاون لتطوير المواهب في أبوظبي

وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بهدف تطوير المواهب في أبوظبي، حيث ستعمل الأكاديميتان على تصميم وتقديم برامج متخصصة في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وكما ستعمل الجهتان على تنسيق مراكز للتقييم والتطوير لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الصلة. حيث تأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار الجهود المشتركة الساعية إلى المساهمة في تعزيز التميز الحكومي في الإمارة على كافة المستويات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الجهتان على تطوير وتقديم برامج تدريبية تستند إلى بحوث ودراسات عدة، وتوفر أدوات تكنولوجية وتقنيات أساسية تسهم في رسم مستقبل إمارة أبوظبي. ويأتي إطلاق البرامج التدريبية في إطار جهود الأكاديميتين في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والتي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أهم منصات الأعمال والابتكار والبحوث ومؤشرات التنمية، ومن المتوقع أن تسهم البرامج التدريبية الجديدة في دعم أهداف التحول نحو اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة علياء عبدالله المزروعي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: "تُعد مذكرة التفاهم هذه علامة بارزة في مجال التعلم المستمر. ونهدف من خلالها إلى ضمان مواصلة تطوير مهارات موظفي حكومة أبوظبي. ونتطلع إلى العمل مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ورفد موظفيها بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من الاستعداد لفرص العمل المستقبلية. لا شك في أن هذه المبادرة تتماشى بشكل وثيق مع رؤيتنا في توفير كفاءات حكومية استثنائية تساهم في تطوير مستقبل العمل الحكومي في أبوظبي".

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ومن جانبه، قال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا تعزيز العلاقات مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، حيث ستمكننا هذه الشراكة من نشر المزيد من العلم والمعرفة وتسليط الضوء على أهمية بناء المؤهلات في القطاع المالي وكما ستسهم في تنمية المعرفة المالية لدى موظفي القطاع الحكومي وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم على الابتكار. وإننا على يقين بأن هذه الشراكة الجديدة ستعزز من مكانة أبوظبي والدولة كونها توفر بيئة أعمال متكاملة قادرة على موائمة التغيرات المستمرة."

الجدير بالذكر أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تلتزم بالمساهمة في إيجاد اقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتعتبر امتداداً لالتزام سوق أبوظبي العالمي بالمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات واستراتيجية أبوظبي للتنويع. ومنذ إطلاقها في عام 2018، أطلقت الأكاديمية برامج أكاديمية ومالية رائدة ومعتمدة عالمياً توفر منصة أكاديمية ديناميكية تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي وتجاري عالمي، وتمكين المختصين في القطاع المالي من جميع أنحاء المنطقة.

وتشرف أكاديمية أبوظبي الحكومية على وضع خطط التعلّم والتطوير لجميع موظفي حكومة أبوظبي، وتؤدي دوراً مهماً في دعم رؤية أبوظبي لبناء ثقافة قوية قائمة على المعرفة وتدريب آلاف الموظفين الحكوميين من جميع أنحاء الإمارة. وتعزز الأكاديمية مكانتها كوجهة تعليمية رائدة في الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويد قادة المستقبل والموظفين الحكوميين بالمبادئ والمهارات والسلوكية اللازم لتحقيق الازدهار في أماكن عملهم.