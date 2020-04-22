الامارات | اعتماد خيارات علاجية آمنة للحوامل المصابات بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد خيارات علاجية آمنة للحوامل المصابات بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجهات الصحية في الدولة خيارات علاجية آمنة لعلاج الحوامل المصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ترتكز على علاج كل حالة على حدة، وضرورة التأكد من أن الدواء لا يسبب أي أذى لهن.



وحسب اللائحة الإرشادية الوطنية لإدارة وعلاج حالات «كوفيد-19» في الدولة، ينبغي على كل شخص أو جهة تقدم الرعاية الصحية اتباع خيارات علاج آمنة، والامتثال الصارم للمختبرات، ومحددات مراقبة تخطيط القلب، ورصد الآثار الجانبية، والتحقق من التفاعل الدوائي، وما إذا كان تعديل الجرعة مطلوبا إذا كان المريض مصابا بكوفيد 19.

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وشددت اللائحة على ضرورة مراقبة أي آثار جانبية محتملة وإبلاغ الجهة المسؤولة عنها، مع مراقبة صارمة للجلوكوز ونقص السكر في الدم، خصوصاً لدى مرضى السكري، أو المعتمدين على الأنسولين، ورصد عدم انتظام ضربات القلب.



ودعت إلى تجنب تناول عقار «فافيبيرافير» بالنسبة للنساء في سن الإنجاب، «لأنه يمنع الحمل. كما أن في وسعه الانتقال عبر الحيوانات المنوية. لذلك يجب على المرضى الذكور استخدام عازل مع المرأة الحامل لمدة أربعة أسابيع بعد التوقف عن تناول العقار».



وأكدت ضرورة التحقق من أي تفاعل دوائي محتمل، إذا كان المريض ممن ييتناولون أي دواء آخر. وتجنب الاستخدام المتزامن لـ«الماكروليدات»، وغيرها من أدوية متلازمة «كيو. تي» لدى المرضى الذين يعانون من الكلوروكين.