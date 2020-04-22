الامارات | الشرطة المجتمعية ترصد السلوكيات المخالفة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المجتمعية ترصد السلوكيات المخالفة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تسيير دوريات شرطة مجتمعية لرصد أي سلوكيات مخالفة من قبل الأشخاص وتقديم النصائح اللازمة لهم وإلزامهم بمغادرة الأماكن التي يتجمعون فيها حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، حيث رصد رجال الشرطة تجمعات للأفراد في بعض الأماكن.



وقال نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة قائد فريق الاستجابة لتنفيذ عمليات الحجر الصحي، العميد عبد الله خميس الحديدي، إن القيادة حريصة على النزول ميدانيا في جميع مناطق الإمارة للتصدي لأي تجاوزات أو سلوكيات تؤثر سلبا على الصحة العامة في ظل تفشي فيروس «كورونا».



وأضاف أن شرطة رأس الخيمة وفي إطار سعيها لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا» قررت تسيير دوريات شرطة مجتمعية في أماكن تجمع السكان والأهالي بشكل عام للوقوف عن قرب على أي سلوكيات مخالفة من قبل الأشخاص وتقديم النصائح اللازمة لهم وإلزامهم بمغادرة الأماكن التي يتجمعون بها حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.



ولفت إلى أن تجمع الجمهور في بعض الأماكن يتصدر الملاحظات رصدها رجال الشرطة، مطالباً الجمهور بالتعاون مع جهود الجهات المعنية الرامية للخروج من هذه الجائحة بسلام والحد من انتشار فيروس «كورونا» الذي يجد في التجمعات فرصة للانتشار ونقل العدوى.