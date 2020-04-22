الامارات | بالفيديو.. استقبال حافل لـ 150 متعافياً من "كورونا" بمنطقة ومركز شرطة نايف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. استقبال حافل لـ 150 متعافياً من "كورونا" بمنطقة ومركز شرطة نايف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ‏عضو ‏ المجلس الوطني الاتحادي ضرار بالهول الفلاسي، بأنه تم الاحتفال بتعافي 150 شخصاً من فيروس كورونا المستجد، بعد تجاوزهم لفترة الحجر الصحي المحددة، والتأكد من سلامتهم وتعافيهم التام.

واستقبل مركز شرطة نايف طلائع المتعافين من فيروس كورونا، بعد التأكد من شفائهم التام بحسب مصدر أمني في شرطة دبي، أكد لـ"الإمارات اليوم" أنه بمثابة رسالة تطمينية للجميع بأن الدولة تقف إلى جانبهم وتحرص على توفير أقصى درجات الرعاية لهم. Advertisements وظهر في فيديو على حساب مؤسسة وطني على «تويتر» استقبال المتعافين في أجواء احتفالية، ألقيت خلاله كلمات ترحيبية بالمتعافين وتشجيعية لهم.

وقال الفلاسي لـ"الإمارات اليوم" إن طلائع المتعافين تشمل عمالاً وسكاناً بالمنطقة، ومخالطين لأشخاص أصيبوا من قبل، مشيراً إلى أن تعافيهم يعود إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية المحددة، وزيادة الوعي حول خطورة المرض، وتوقع المزيد من حالات التعافي خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الجهود المبذولة في منطقة نايف تعتبر مجتمعية بامتياز، حيث تشارك فيها معظم المؤسسات، بالإضافة إلى المتطوعين، الذين يقومون بتزويد الناس بالسلال الغذائية، وتوصيلها إلى منازلهم، فضلاً عن الدور الذي تقوم به هيئة صحة دبي، من حيث تأمين الرعاية الصحية اللازمة، كذلك الجهد الكبير الذي تقوم به مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، في عمليات التعقيم، وتوفير النظافة التامة، الأمر الذي يحاصر الوباء ويقلل من احتمالات الإصابة به.