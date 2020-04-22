الامارات | 20 مركزاً لتطعيم الأطفال داخل المركبة في أبوظبي والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مركزاً لتطعيم الأطفال داخل المركبة في أبوظبي والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «الخدمات العلاجية الخارجية»، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن إطلاق خدمة تطعيم الأطفال داخل المركبة، في إطار برنامج التحصين الوطني، وذلك في 20 مركزاً في أبوظبي والعين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وتتيح الخدمة للراغبين في تطعيم أطفالهم ضمن برنامج التحصين الوطني، إمكانية الحصول على الخدمة دون الحاجة للنزول من السيارة، حيث يقوم المراجع بالاتصال على أرقام المركز المخصص قبل الذهاب أو عند الوصول ويتولى فريق الاتصال بالمركز بتقييم الحالة ومن ثم تسجيله وإرسال الطاقم الطبي اللازم لتقديم الخدمة.

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وقالت المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة نورة الغيثي، إن «البعض قد يشعر بالقلق والتردد من زيارة المراكز الصحية لتطعيم أطفالهم، لذا قمنا بتصميم هذه الخدمة لتطعيم الطفل دون الحاجة للنزول من السيارة والدخول إلى المركز بهدف تشجيع الأهالي على الالتزام ببرنامج التحصين الوطني، ومراعاة للمعايير العالمية، سيتم تطبيق هذه الخدمة على كافة أعمار التطعيم باستثناء تطعيم الشهرين وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري».



وتابعت: «قمنا بإعادة تصميم خطة سير المراجع داخل المركز حيث تم نقل غرفة تطعيم الأطفال بالقرب من المدخل بهدف تقليل الوقت الذي يقضيه المراجع داخل المركز، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المراجعين داخل مركز».



وتتوفر هذه الخدمة في مراكز صحية مختارة يبلغ عددها 10 مراكز صحية في أبوظبي وهي البطين، والزعفرانة، والمشرف، والمقطع، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة، وبني ياس، والباهية، والفلاح، والسمحة، و10 مراكز صحية في العين هي عود التوبة، والهيلي، ومزيد، ونعمة، والجاهلي، واليحر، والقوع، والمويجعين والطوية، والهير، وتم تخصيص الرقم 80050 لحجز المواعيد.