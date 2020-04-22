"إيه إم بست" تعدّل تصنيف النظرة المستقبلية المتوقعة لشركة عُمان للتأمين إلى مستوى "مستقر"

أعلنت وكالة "إيه إم بست" عن تعديل تصنيف النظرة المستقبلية المتوقعة لشركة عٌمان للتأمين، إحدى شركات التأمين الإماراتية الرائدة في مجال التأمين لصالح الأفراد والشركات، إلى المستوى "المستقر"، مع تصنيف مركزها المالي في المستوى ("A"/ممتاز) والمستوى "A" من حيث الجدارة الائتمانية باعتبارها إحدى شركات إصدار وثائق التأمين طويلة الأجل.

تعكس هذه التصنيفات قوة الميزانية العمومية لشركة عٌمان للتأمين التي وصفتها وكالة "إيه إم بست" بأنها شديد القوة، إضافة إلى قوة أدائها التشغيلي وحيادية موجز أعمالها التجارية وتفوقها في إدارة المخاطر المقترنة بمجال التأمين. جاء تعديل النظرة المستقبلية لشركة عٌمان للتأمين إلى المستوى "المستقر" نتيجة لسلسلة من الإجراءات التصحيحية الصارمة التي طبقتها الإدارة على صفقات التأمين والاستثمار، وتتوقع "إيه إم بست" أن تؤدي الإجراءات المذكورة إلى تدعيم أداء الشركة وقوته واستدامته.

صرحت "إيه إم بست" بأن قوة الميزانية العمومية لشركة عُمان للتأمين ترتكز على قدرتها الفائقة على تحقيق التوازن بين رأس المال والمخاطر وذلك بحسب مقياس "إيه إم بست" لنسبة كفاية رأس المال. في عام 2019، دعمت الشركة ميزانيتها العمومية من خلال سداد القروض الخارجية كاملةً وخفض أرصدة المدينين المتأخرة بنسب كبيرة، ويستند تقييم قوة الميزانية العمومية للشركة على استراتيجية الاستثمار الحذرة والمتحفظة التي تتبعها الشركة، والتي تعتمد على تخفيض إضافي لنسب المخاطر بعد بيع حصص الأسهم غير المدرجة في عام 2019.

ذكرت "إيه إم بست" في بيانها: "تحتل شركة عُمان للتأمين مكانة رائدة في السوق الإماراتية، حيث تحتل المرتبة الثالثة بين كبرى شركات التأمين المدرجة من حي

ث إجمالي رصيد أقساط التأمين المكتتبة. وفي عام 2019 انخفضت إيرادات أقساط التأمين هامشياً حيث بلغت 3.5 مليار درهم مقابل 3.7 مليار درهم في 2018، وذلك كجزء من الاستراتيجية الانتقائية لمحفظة استثمارات المجموعة. على الرغم من أن أعمال عُمان للتأمين لا تزال تتركز في دولة الإمارات، فإنها تملك محفظة اكتتاب متنوعة تجمع بين مختلف أنواع التأمين التي تشمل التأمين على الحياة وغيره من أنواع التأمين ومن خلال أعمال إعادة التأمين الدولية للشركة".

بهذا الصدد، قال جان لويس لوران جوزي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين: "يأتي التعديل الذي أجرته وكالة "إيه إم بست" على تصنيف شركة عٌمان للتأمين ليؤكد حقيقة امتلاك الشركة لوضع مالي قوي لاسيما أنها حققت أعلى نسبة ملاءة لها على الإطلاق حيث بلغت 237 %، وذلك في ظل البيئة الحالية الصعبة التي يكتسي فيها دورنا - كشركة تأمين - في حماية عملائنا أكثر أهمية، ويعكس قدرتنا المتميزة على الوفاء بالتزاماتنا نحو حاملي وثائق التأمين التي نصدرها. ونودّ أن نشكر عملائنا وشركاء الأعمال والموظفين والمساهمين على دعمهم المستمر".

إضافة إلى ذلك، تحصّلت شركة عُمان للتأمين على تصنيف (A2) على صعيد القوة المالية لشركات التأمين مع نظرة مستقبلية "مستقرة" حسب تصنيف وكالة موديز و"نظرة مستقرة من الفئة "A-" من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز.- نهاية البيان الصحفي –