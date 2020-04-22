كريستيز توسّع أجندتها العالمية للمزادات الإلكترونية

وسّعت دار كريستيز للمزادات الفعاليات التي تقيمها عبر الإنترنت ضمن العديد من فئات الفنون، في حين يقضي هواة جمع المقتنيات الثمينة وقتًا أطول على الإنترنت للاستمتاع بالتعرف على الأعمال الفنية وشرائها.
وتشمل المزادات الإلكترونية العالمية التي تعتزم الشركة تنظيمها في إبريل ومايو، مزاد "آندي وارول: أيام أفضل" الخاص بجمع التبرعات للمساعدة في تقديم الدعم المادي الطارئ للفنانين، ومزاد "النخبة: 100 فنان من اختيار ساتشي غالري".
ويغطي هذان المزادان اللذان أضيفا حديثًا على قائمة فعليات كريستيز فنون القرن العشرين والفنون المعاصرة والفنون الآسيوية والفنون الزخرفية والتصوير الفوتوغرافي والعلوم والتاريخ الطبيعي، علاوة على المجوهرات والساعات وحقائب اليد.
وعادة ما تُسفر مزادات كريستيز التي تقام عبر الإنترنت عن نتائج استثنائية نظرًا لوصولها إلى شريحة عالمية واسعة من الجمهور. وكان موقع Christies.com استقطب في العام 2019 أكثر من 13.3 مليون زائر من أنحاء العالم، فيما شكّل المشترون الجدد في مزادات كريستيز الإلكترونية 41 بالمئة من جميع المشترين الجدد.
ويمكن الاطلاع على أجندة مزادات كريستيز الإلكترونية لشهري إبريل ومايو، التي تشمل مزادات جديدة تُفتح أسبوعيًا للاطلاع والمزايدة. وتتكامل أجندة المزادات الإلكترونية الموسعة التي تقام عبر الإنترنت فقط مزادات كريستيز الخاصة المحسنة، ما يخلق منصات متعددة للمزادات تلبي تطلعات هواة جمع المقتنيات الجدد والمخضرمين في شراء الأعمال الفنية عن بُعد.
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