"محمد رشيد للتنمية الإجتماعية" تتبرع بـ 10 مليون للعمالة المؤقتة وصندوق تحيا مصر



القاهرة: علا الشريف

دبي : فاصلة

أعلنت مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والإجتماعية بالإسكندرية، بالتبرع بمبلغ 10 مليون جنيه للعمالة المؤقتة وصندوق " تحيا مصر"، ولدعم خطط الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة أتخذت قررات هامة وجادة لمنع تفشي الفيروس، والذي أثر سلباً علي العمالة المؤقتة، مؤكدة علي ضرورة التضامن المجتمعي بين المؤسسات كافة وأجهزة الدولة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وكشفت المؤسسة في بيان لها، أنها تبرعت بـ 2 مليون جنيه لبنك الطعام المصري في مشروعه لدعم العمالة المتضررة، بالإضافة إلى 4 مليون جنيه لدعم 1300 أسرة متضررة اقتصاديا في ظل الإجراءات الأخيرة، إضافة إلي 100 ألف جنيه لمؤسسة دلاءت الخير، ويأتي التبرع إيمانا من المؤسسة بدعم قرارات الحكومة ومساندتها ودعم خططها فيما يخص الجائحة



وأكدت المؤسسة في بيان لها، أنها ستقوم خلال الأسبوع الجاري بالتبرع بـ 4 مليون جنيه لصندوق " تحيا مصر"، لمواجهة الكوارث و الأزمات لدعم الجهود الجادة المستمرة للصندوق في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر و العالم من جراء تفشي فيرس كورونا القاتل لدعم المحتاجين من ابناء الشعب المصري بمختلف المحافظات و توفير سيولة لدى الحكومة و المؤسسات الأهلية و المجتمعية للقيام بادوراها المختلفة لدعم مشروعات تخفيف اضرار فيروس كورونا كوفيد -19 .