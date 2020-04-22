الامارات | «محمد بن سعود الإنسانية» تتكفل بالرسوم الدراسية لـ 569 طالباً

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن سعود الإنسانية» تتكفل بالرسوم الدراسية لـ 569 طالباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفلت مؤسسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي الإنسانية، بسداد الرسوم الدراسية لـ 569 طالباً وطالبة في ثماني مدارس ‏خاصة في رأس الخيمة وإعادتهم إلى مدارسهم للتعلم «عن بعد» بعد انقطاعهم عن الدراسة نتيجة تراكم الرسوم الدراسية وعدم قدرتهم على السداد الرسوم، ليبلغ عدد الطلبة الذين إعادتهم المؤسسة إلى الدراسة 1219 طالباً وطالبة منذ بدء أزمة فيروس كورونا.



وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أحمد عبدالله الأعماش، إن المؤسسة قدمت مبادرتين منذ بدء أزمة «كورونا»، لدعم الطلبة وتعزيز منظومة (التعلم عن بعد)، المبادرة الأولى ‏أعادت 550 طالباً انقطعوا عن الدراسة «عن بعد»، لعدم امتلاكهم أجهزة لوحية، ‏وفي المبادرة الثانية تم إعادة 100 طالبا يتيم للدارسة «عن بعد».



وأضاف أن المبادرة الخيرية ‏ تهدف لضمان استمرارية تعلم الطلبة، من مختلف الجنسيات حتى نهاية العام الدراسي الجاري وذلك لدعم جهود الدولة الوقائية وإجراءاتها الاحترازية ضد فيروس «كورونا»‏.