الامارات | بلدية أم القيوين تغلق 16 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أم القيوين تغلق 16 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية أم القيوين 16 منشأة وخالفت 137 أخرى، لارتكابها مخالفات تتعارض مع الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا»، ومنها عدم تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات، واستقبال الزبائن داخل المحل.



وقال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في البلدية، سالم خلفان بن حسين، إن الفرق المختصة نفذت 968 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والتجارية في أم القيوين، للتأكد من سلامة وضعها الصحي في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، والتأكد من التزامها بإجراءات النظافة والتعقيم وتطبيق اشتراطات السلامة.

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وأكد بن حسين استمرار البلدية في تنفيذ حملات التفتيش المفاجئ على المنشآت الغذائية، لضمان التزامها بالإجراءات الوقائية والتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة.



وأضاف أنها لن تتهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات، داعيا الجميع إلى التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام من فيروس «كورونا».



كما طالب بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على الخط الساخن 0506866011 الذي يعمل على مدار الساعة.