الامارات | رجل يتبرع بـ 500 كرتونة مياه لمصابي «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يتبرع بـ 500 كرتونة مياه لمصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرع محمد عبود أبو بكر بـ500 كرتونة مياه إلى هيئة الصحة في دبي، حتى يستفيد منها المصابون بفيروس كورونا، والذين يتلقون العلاج في مستشفيات الهيئة، لافتاً إلى أن هذا التبرع هو مساهمة بسيطة لدعم المرضى، ورداً لجزء من جميل دولة الإمارات على المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة.



وقال أبو بكر لـ«الإمارات اليوم»: «أعيش في دولة الإمارات منذ أكثر من 45 سنة، وعملت في محاكم دبي أكثر من 30 سنةً، وعلى أرض هذه البلد الطيب ولد جميع أولاد، وتعلموا فيها وعملوا في وظائف مختلفة، ولم نشعر يوماً أننا غرباء، إذ أصبحت الإمارات جزءاً منا، وكنت أود أن يكون تبرعي أكبر من ذلك، اعترافاً بفضلها علينا».



وأضاف: «أحرص دائماً على أن يسهم أبنائي في أوجه الخير، كما تعلمنا من قيادة دولة الإمارات كيف يكون التكاتف والتعاضد والفزعة وقت الحاجة».