الامارات | «اقتصادية رأس الخيمة» تسمح لـ 3 فئات بإعادة الافتتاح في المراكز التجارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية رأس الخيمة» تسمح لـ 3 فئات بإعادة الافتتاح في المراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، السماح للمطاعم في المراكز التجارية بإعادة فتح أبوابها، على أن تقصر عملها على طلبات التوصيل إلى المنازل.

كما سمحت لشركة «اتصالات» ومحال الصرافة بافتتاح أفرعها في المراكز التجارية في الإمارة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، مشيرة إلى ارتداء الكمامات والقفازات وترك مسافة متر ونصف المتر بين المتعاملين والموظفين، وتركيب سائل معقم لاستخدامه في تعقيم اليدين عند المدخل الرئيس للمنشآت، بهدف حماية العاملين والمتعاملين، ومنع انتشار فيروس «كورونا».