الامارات | بالفيديو: تعقيم مركبات "تاكسي دبي" قبل وبعد نقل الركاب للوقاية من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: تعقيم مركبات "تاكسي دبي" قبل وبعد نقل الركاب للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقوم سائقو مركبات الأجرة في أسطول مؤسسة "تاكسي دبي" التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي بتنظيف المركبات قبل وبعد نقل الركاب، ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويلتزم السائقون وهم من جنود الدفاع المجهولين في معركة الحد من انتشار الفيروس بالتعليمات المطبقة على مستوى الدولة في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة أفراد المجتمع، لا سيما الأشخاص المصرح لهم بالخروج، نظراً إلى عملهم في قطاعات الخدمات الحيوية.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أعلنت أمس، عن تخصيص عدد من الحافلات ومركبات الأجرة للعمل بشكل حصري على نقل المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا أو المخالطين للمصابين به، مؤكدة أنها لا تستخدمها في عمليات التشغيل اليومية في نقل بقية الركاب حتى وإن كانت تخضع للتعقيم، وذلك حرصاً على سلامة الركاب عبر منع أي احتمال ضئيل لانتشار الفيروس.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على بث رسائل الشكر وتعزيز الروح والطاقة الإيجابية في نفوس الفرق الميدانية العاملة في نقل الركاب، وتوصيل الأغذية والحاجات الأساسية للمنازل، وذلك عبر توجيه الثناء والامتنان لهم في رسائل وفيديوهات تنشرها على منصاتها الرقمية بشكل متواصل.