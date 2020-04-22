الامارات | إغلاق مطعمين في دبا الفجيرة بسبب «الكمامات» و«القفازات»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعمين في دبا الفجيرة بسبب «الكمامات» و«القفازات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت حملة تفتيشية نفذها مفتشي بلدية دبا الفجيرة عن إغلاق مطعمين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها البلدية أخيراً، والتي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، إلى جانب مخالفة الاشتراطات الصحية.



وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، على عدم التهاون في تطبيق القوانين ضد المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالتعاميم الصادرة خلال الفترة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، متابعاً أن البلدية حريصة على إلزام أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع والالتزام بضوابط واشتراطات السلامة الغذائية، مع الالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة.



وناشد البلدية الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشآت من خلال التواصل على مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.