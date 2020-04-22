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الامارات | بالفيديو: 44.5 ألفاً من مستحقي الضمان الاجتماعي يصلهم المير الرمضاني في مختلف انحاء الدولة

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هنادي أبو نعمة - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوزيع المير الرمضاني على 44 ألف و500 أسرة من مستحقي الضمان الاجتماعي.

ويشمل المير الرمضاني توزيع مواد غذائية أساسية يتم توزيعها على المستحقين في عدة مواقع في مختلف انحاء وإمارات الدولة.

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وقام عدد من الموظفين في الهيئة بمساعدة مجموعة من المتطوعين بتجهيز شحنات المير الرمضاني التي تستهدف توفير مواد غذائية للأشخاص من ذوي الدخل المحدود في جميع إمارات ومناطق الدولة، والذي يتم سنويا بالتنسيق والتعاون مع عدد الجمعيات الخيرية وشركاء الوزارة في التنمية المجتمعية والتلاحم الإنساني.

وأكدت الوزارة أن توزيع المير الرمضاني سنويا يعكس أسمى القيم الإنسانية لدى مجتمع دولة الإمارات، ويعلي الإحساس بالآخرين والمبادرة بفعل الخير، وتحقيق المشاركة الفاعلة بدافع من المسؤولية المجتمعية تجاه الأفراد والمجتمع، وذلك تحفيزاً لأسس مستدامة من العطاء والتكافل والتعاضد بين كافة الفئات والشرائح المجتمعية في شهر رمضان وعلى مدار العام.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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