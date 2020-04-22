الامارات | بالفيديو: 44.5 ألفاً من مستحقي الضمان الاجتماعي يصلهم المير الرمضاني في مختلف انحاء الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: 44.5 ألفاً من مستحقي الضمان الاجتماعي يصلهم المير الرمضاني في مختلف انحاء الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوزيع المير الرمضاني على 44 ألف و500 أسرة من مستحقي الضمان الاجتماعي.

ويشمل المير الرمضاني توزيع مواد غذائية أساسية يتم توزيعها على المستحقين في عدة مواقع في مختلف انحاء وإمارات الدولة.

Advertisements

وقام عدد من الموظفين في الهيئة بمساعدة مجموعة من المتطوعين بتجهيز شحنات المير الرمضاني التي تستهدف توفير مواد غذائية للأشخاص من ذوي الدخل المحدود في جميع إمارات ومناطق الدولة، والذي يتم سنويا بالتنسيق والتعاون مع عدد الجمعيات الخيرية وشركاء الوزارة في التنمية المجتمعية والتلاحم الإنساني.

وأكدت الوزارة أن توزيع المير الرمضاني سنويا يعكس أسمى القيم الإنسانية لدى مجتمع دولة الإمارات، ويعلي الإحساس بالآخرين والمبادرة بفعل الخير، وتحقيق المشاركة الفاعلة بدافع من المسؤولية المجتمعية تجاه الأفراد والمجتمع، وذلك تحفيزاً لأسس مستدامة من العطاء والتكافل والتعاضد بين كافة الفئات والشرائح المجتمعية في شهر رمضان وعلى مدار العام.