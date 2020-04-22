الامارات | اتفاقية استراتيجية جديدة لتوفير سلع غذائية وأجهزة تعليم عن بعد لآلاف العمال وأسرهم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية استراتيجية جديدة لتوفير سلع غذائية وأجهزة تعليم عن بعد لآلاف العمال وأسرهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية إلكترونياً مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات بشأن التعاون في المشاريع الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا"، بحيث تغطي ثلاثة محاور رئيسة هي "المجتمع والصحة والتعليم".

وتم إطلاق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في 26 نوفمبر 2019، كمنصة اتحادية رسمية لجميع الشركات العاملة في الدولة، لدعم ممارسات مسؤولة مجتمعياً ذات تأثير إيجابي على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تماشياً مع الأولويات الوطنية للدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وبحسب الاتفاقية وضعت المشاريع تماشياً مع أولويات الدولة، ومن ضمنها الأولويات المطروحة من قبل وزارة تنمية المجتمع لحملة "عطاؤنا لأجل الجميع" بتوفير المواد الغذائية الأساسية لآلاف الأسر والعمال في الدولة، و مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير المعدات الطبية العاجلة للمستشفيات والمرضى، و وزارة التربية والتعليم لتوفير أجهزة ذكية لدعم الطلبة في التعلم عن بعد.

تم توقيع الاتفاقية إلكترونياً نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وضمن الجهود الوطنية الشاملة التي تبنتها الدولة كل ضمن اختصاصه.

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قام بتوقيع الاتفاقية كل من مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، بصفته نائباً لرئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وبموجب الاتفاقية، يقوم الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات بتوفير الدعم اللازم من خلال استقطاب مساهمات المؤسسات و شركات القطاع الخاص من خلال المنصة "csruae.ae"لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، على أن تستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة وطلبة المدارس والجامعات ولتشمل بعد ذلك كافة فئات المجتمع ودعم وتعزيز الوعي المجتمعي وصياغة ثقافة المسؤولية المجتمعية فاعلة وإيجابية.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، يتم توزيع قرابة 44,500 طرد غذائي «الروشن الرمضاني» عن طريق المؤسسة ضمن حملة "عطاؤنا لأجل الجميع" على الأسر المستحقة المسجلة في سجل الضمان الاجتماعي لدى وزارة تنمية المجتمع في جميع إمارات الدولة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من اليوم.

وفي ظل هذه المستجدات، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: "إن دور المسؤولية المجتمعية للشركات مطلوب تعزيزه اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تواجهه الدولة والعالم من تحديات كبيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن توقيع هذه المذكرة هو خطوة مهمة لتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية التي تخدم أولويات وجهود الدولة في التصدي لهذا الوباء الذي يواجه العالم ككل.

وناشد مدير عام مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، جميع الشركات بالدولة في أن تساهم معنا في هذه المبادرة لدعم القطاعات الحيوية لمساندة الدولة في جهودها لدرء فيروس كورونا.