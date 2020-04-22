الامارات | «دبا» تستقبل رمضان بلمسات جمالية وإجراءات احترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبا» تستقبل رمضان بلمسات جمالية وإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت بلدية دبا تزيين شوارع ودورات المدينة استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وإضفاء لمسة جمالية تحاكي روحانيات الشهر الفضيل.



وقال مدير عام بلدية دبا، المهندس حسن سالم اليماحي، إن المدينة والمناطق التابعة لها ستبقى متألقة بالأنوار طول شهر رمضان وأيام عيد الفطر، لتعكس الوجه الحضاري، وتجسد معاني وقيم الشهر الفضيل.



وأضاف أن البلدية أوقفت إصدار تصاريح بيع المأكولات في السوق الرمضاني وأكشاك بيع المأكولات أمام المحلات لهذا العام، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

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كما أولت البلدية اهتماما كبيرا بتجهيز المقاصب بالإحتياجات الضرورية لفحص الذبائح والتأكد خلوها من الأمراض ومتابعتها أثناء عملية الذبح تطبيقاً لأفضل المعايير الصحية والرقابية التي تحرص البلدية على تطبيقها حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.



وتتولى البلدية تشغيل مقصبي دبا والبدية من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً، مشددة على مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية منها ضرورة إرتداء الكمامات الواقية والقفازات، وبقاء العميل في سيارته ابتداء من تسليم الذبائح بكل أنواعها حتى إستلامها، وذلك لتجنب الازدحام.



وأكد اليماحي ضرورة التباعد للوقاية من انتشار الفيروس بالإضافة إلى إعداد برنامج لتنظيم العمل من خلال الجولات التفتيشية الميدانية المكثفة الدورية والمفاجئة في جميع الفترات وعلى جميع المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الصحية والغذائية من (مطاعم وكافتيريات ومطابخ شعبية ومخابز وبقالات ومجمعات إستهلاكية)، بالإضافة إلى محلات تسويق وبيع الأسماك واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه لمراقبة وتتبع مدى التزام المنشآت والمطاعم بالتعليمات.