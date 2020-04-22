الامارات | ترقبوا.. الإحاطة الإعلامية الـ18 لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كوفيد- 19

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع "الإمارات اليوم" بثاً مباشراً للإحاطة الإعلامية الـ18 لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كوفيد-19 . ومن المقرر أن تنعقد اليوم، الأربعاء الموافق ٢٢ ابريل ، 2020 في تمام الساعة الخامسة عصراً، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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