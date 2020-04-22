الامارات | «تعليم عن بُعْد» لنزلاء «عقابية عجمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم عن بُعْد» لنزلاء «عقابية عجمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع منطقة عجمان التعليمية نظام التعليم عن بُعْد للنزلاء، وذلك ضمن إطار الإجراءات الوقائية الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، وضمان استمرار البرامج الإصلاحية والتأهيلية والتعليمية، ودعماً للتوجه الحكومي بالتحول الذكي ولتقديم الخدمات والبرامج عن بعد، لضمان سلامة وحماية أفراد المجتمع واستمرارية الأعمال.

وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان، العميد مبارك خلفان الرزي، إنه وبالتعاون مع منطقة عجمان التعليمية، تم إنشاء حساب خاص لكل نزيل باسم مستخدم ورقم سري، يتمكن من خلاله من الدخول إلى برنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي، بما يتيح للنزلاء مواصلة دراستهم أسوة بالطلاب الآخرين.

وأضاف مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أنه تم تطبيق نظام التعليم عن بعد للنزلاء حرصاً على استمرارية البرامج الإصلاحية والتأهيلية، والتي تتضمن البرامج التعليمية لاستكمال النزلاء تعليمهم، وتم تطبيق النظام بالتعاون مع المنطقة التعليمية لتوفير الحصص التدريسية عن بعد، عبر نظام اتصال الفيديو، وفق إجراءات ورقابة أمنية ومتابعة المتعلمين أثناء الحصص الدراسية.