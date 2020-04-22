الامارات | خالد بن محمد يتفقد مستشفيين ميدانيين من أصل 3 لدعم جهود الدولة للحدّ من انتشار «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد يتفقد مستشفيين ميدانيين من أصل 3 لدعم جهود الدولة للحدّ من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تجهيز ثلاثة مستشفيات ميدانية في مناطق مختلفة بالدولة، في إطار مواصلة دورها المحوري في الصفوف الأولى، لدعم الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بزيارة تفقدية إلى المستشفى الميداني الذي يتم إنشاؤه في مدينة الإمارات الإنسانية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

وتابع سموه مراحل الإنجاز في المستشفى الميداني الذي يمتد على مساحة تصل إلى 29 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الإنشاء بحلول الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، حيث سيعمل فيه فريق طبي يتألف من 200 فرد، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1200 مريض.

كما زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1000 مريض، ويديره طاقم طبي قوامه 150 فرداً، ويمتد على مساحة 31 ألف متر مربع.

ويجري تجهيز المستشفى الميداني الذي تم بناؤه في «دبي باركس آند ريزورتس» على مساحة 29 ألف متر مربع، ليبدأ نشاطه بنهاية أبريل الجاري، حيث سيتم تشغيله من خلال طاقم طبي قوامه 200 شخص، ويستوعب 1200 مريض.

ويأتي تجهيز المستشفيات لتخصيص مرافق طبية إضافية مجهزة ومهيأة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بما يدعم قدرات القطاع الصحي، ويزيد طاقته الاستيعابية وجاهزيته في مواجهة التحديات الراهنة، ويعزز إمكانات الدولة لتوفير خدمات الرعاية والعلاج وفق أفضل المعايير الطبية، وبأعلى مستويات الجودة.

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، أن التحديات يمكن تجاوزها مع روح التعاون والعمل المشترك، لاسيما أن الفترة الماضية قد برهنت على دعم القطاع الصحي في الدولة من مختلف الجهات، لتمكينه من القيام بدوره في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، والمشاركة بفخر في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: «نفخر بالتعاون مع مركز أبوظبي للمعارض لمواصلة الجهود الرامية لضمان جاهزية القطاع، واستعداده التام لمواصلة تقديم رعاية صحية بمستويات جودة متميزة للمجتمع».

Advertisements

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، سالم النعيمي: «في الوقت الذي يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره على الصعيدين العالمي والمحلي، فقد تطلب الأمر اتخاذ أعلى إجراءات الجاهزية، وفقاً لتوجيهات القيادة لمكافحة هذا الوباء. ومن المهم حالياً تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات للحدّ من انتشاره، من خلال التعاون في ما بيننا، وتسخير كل إمكاناتنا من أجل تحقيق الأولوية المشتركة المتمثلة في حماية أفراد المجتمع».

وأضاف: «من الأهمية التأكيد على أن إنشاء هذه المستشفيات الميدانية الجديدة ليس من أجل علاج المرضى الحاليين، بل يأتي كإجراء احترازي لتعزيز قدراتنا من أجل رعاية المزيد من الحالات، في حال واجهنا ارتفاعاً في أعداد المصابين بالفيروس مستقبلاً».

وتم إنشاء المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من خلال الشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الصدد. ويرسخ هذا التعاون حجم الشراكة التي تجمع بين «صحة» و«أدنيك» باعتبارهما من الشركات التابعة لشركة القابضة «ADQ».

وستخصص شركة «صحة» الفرق الطبية من كل مستشفياتها للعمل وتولي إدارة المستشفى، وذلك لتوفير الرعاية الصحية بأرقى المستويات العالمية.. ويتميز مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمرافقه الشاسعة والقابلة للتهيئة، وخبراته السابقة في تحويل مركز «إكسل لندن» للمعارض والمؤتمرات التابع لـ«أدنيك» إلى مستشفى ميداني مؤقت لمكافحة هذا الوباء، ما يجعل «أدنيك» الشريك الأمثل لهذه المبادرة.

غرف للحجر الصحي

في إطار حرص إمارة أبوظبي على توفير تجربة عالمية المستوى للمرضى في المستشفى الميداني في «أدنيك»، فقد تم تزويده بغرف للحجر الصحي، تضم أحدث الأجهزة والمرافق الترفيهية، التي تلبي احتياجات اللياقة البدينة والصحية للمرضى، فضلاً عن خدمات الإنترنت المجاني عالي السرعة، وأجهزة «آي باد» الشخصية، ومشاركة التلفاز من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام، كما ستتاح الفرصة للمرضى للمشاركة في أنشطة ترفيهية ورياضية.

يجري تجهيز المستشفى الميداني في «دبي باركس آند ريزورتس» ليبدأ نشاطه بنهاية أبريل الجاري.