الامارات | حريق بمستودع مواد بترولية في جبل علي

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودع مواد بترولية في جبل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق، أمس، في مستودع للمواد البترولية بمنطقة جبل علي في دبي، دون أن يسفر عن إصابات.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن فرق الدفاع المدني والفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحريق، حيث باشرت عمليات إخماد النيران، وتمكنت من السيطرة عليها. وأشار المكتب، في تغريدة على «تويتر»، إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.