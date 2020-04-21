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الامارات | حريق بمستودع مواد بترولية في جبل علي

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دبي ــ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودع مواد بترولية في جبل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق، أمس، في مستودع للمواد البترولية بمنطقة جبل علي في دبي، دون أن يسفر عن إصابات.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن فرق الدفاع المدني والفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحريق، حيث باشرت عمليات إخماد النيران، وتمكنت من السيطرة عليها. وأشار المكتب، في تغريدة على «تويتر»، إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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