الامارات | حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة، ويقضون عقوبات متفاوتة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته، للمفرج عنهم، العودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

يأتي أمر العفو عن السجناء، في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وعائلاتهم في هذا الشهر الفضيل.