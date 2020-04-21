إعلان مواعيد التعليم عن بعد في المدارس الخاصة بدبي خلال رمضان

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أفادت هيئة المعرفة والتنمية بأن مواعيد التعليم عن بعد لطلبة المدارس الخاصة بدبي خلال شهر رمضان الفضيل ستبدأ في التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، بحسب محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة.
وأشار درويش إلى أن التغذية الراجعة من المدارس الخاصة، والتي اشتملت عليها نتائج استبانة تم توزيعها مؤخراً حول مواعيد التعلم عن بُعد خلال الشهر الفضيل، أظهرت اختيار غالبية المدارس الخاصة لهذه المواعيد”.
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أزمة كورونا نعمة لا نقمة على مزارع الإمارات
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ولفت درويش إلى أنه يمكن للمدارس، التي قد ترغب في إجراء تعديلات على هذه المواعيد، القيام بذلك بعد التشاور مع أولياء الأمور، وبالتنسيق مع الفريق المختص في الهيئة، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر الكريم لدى الطلبة والمعلمين المسلمين وعائلاتهم، فضلاً عن مراعاة الشعائر الدينية التي يمارسونها خلال الشهر الفضيل، والأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب كافة عند إسناد الواجبات المنزلية والمهام الأخرى للطلبة.
وأعرب المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة عن أمله في أن تكون الأجواء الروحانية للشهر الفضيل، فرصة إيجابية لتجاوز التحديات في هذه الأوقات الاستثنائية نحو مستقبل أكثر ازدهارا لأفراد المجتمع كافةً، مستلهمين من أيام الشهر الفضيل قيم التكاتف والتعاون والصبر والتراحم ، والإنجاز بروح من التفاؤل والإيجابية”.
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