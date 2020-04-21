الامارات | "القطامي: "توفر كافة الأدوية والعلاجات بمخازن الهيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن "القطامي: "توفر كافة الأدوية والعلاجات بمخازن الهيئة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام هيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي، توفر كافة الأدوية والعلاجات في مخازن الهيئة بشكل كافٍ، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تحدي كورونا (كوفيد19).
وقال القطامي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال زيارة تفقدية لمخازن هيئة الصحة بدبي، لمتابعة مستويات المخزون الدوائي، إنه «تم التأكد من توفر كافة الأدوية والعلاجات، وإن إمارة دبي تمتلك الطاقة والقدرة والإمكانيات العالية، لمواجهة تحدي كورونا".
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