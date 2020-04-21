الامارات | «كورونا» يمنع عرض (السمبوسة والباكورة) في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يمنع عرض (السمبوسة والباكورة) في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة البلدية في أم القيوين، إيقاف العرض الخارجي للأطعمة أمام محال بيع الحلويات والمطاعم، خلال شهر رمضان المبارك، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس «كورونا».

وأوضحت، أن بناءً على تعليميات قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في البلدية، ونظراً لظروف انتشار فيروس «كورونا» يمنع منعاً باتاً عرض الأغذية المشهور إنتاجها في شهر رمضان المبارك مثل (السمبوسة والباكورة وأي منتجات أخرى) في أرفف العرض خارج حدود المحال والمطاعم ويقتصر انتاجها وعرضها داخل المطاعم.

وأضافت، أنه يجب تسليم الطلبات الخارجية للمستهلكين في أكياس خارجية مع التأكيد على منع دخول المستهلكين داخل المطاعم، مع الالتزام جميع المتعاملين بالإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة الجميع.