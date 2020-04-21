الامارات | غداً صرف المعاش لـ780 متقاعداً في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً صرف المعاش لـ780 متقاعداً في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بأنه سيتم تقديم صرف المعاش الشهري لـ780 متقاعداً من المستحقين للمعاشات المحلية بحكومة الشارقة غداً الأربعاء.

ويأتي هذا التوجه من الصندوق في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من تأمين متطلبات أسرهم واحتياجاتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأفاد مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي محمد عبيد راشد الشامسي بأن هذا القرار هو استجابة حقيقية لاحتياجات المواطن في جميع المجالات وتحديداً شريحة المتقاعدين الأكثر احتياجاً والعمل على تحقيق الرفاهية لهم وتأمين كافة سبل الراحة والطمأنينة وتمكينهم من توفير احتياجات أسرهم بوقت كاف قبل حلول شهر رمضان

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وأكد أن الصندوق والتزاما منه برؤية وتوجيهات القيادة بادر بالتنسيق مع دائرة المالية المركزية لتقديم صرف المعاشات لشهر إبريل إلى يوم غد الأربعاء.

واشار إلى أن الصندوق سيصرف معاشات المتقاعدين لعدد 780 متقاعداً وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك لما لهذا الشهر من خصوصية تترتب عليها التزامات أسرية سيسهل توفيرها عند صرف المعاشات مبكراً وبالتالي تمكينهم من شراء احتياجاتهم وتلبية متطلبات أسرهم لاسيما خلال هذه الجائحة من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدد التزاحم على منافذ البيع مما يسهل عليهم توفير كافة احتياجاتهم .

ولفت الشامسي إلى أن هذا التوجه يتلاقى مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في توجيهات سموه الدائمة في إسعاد المجتمع وملامسة احتياجاته وخاصة شريحة المتقاعدين لتهيئة كافة سبل العيش والحياة الكريمة لهم ولأسرهم مشيرا إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة أنشأ الصندوق ليتولى توفير سبل الاستقرار الاجتماعي والأسري لمستحقي معاشات التقاعد ودعمهم بكل السبل الممكنة.