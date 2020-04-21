حملة البر والاحسان تطلق صندوق البر للاسر المستورة



أطلقت حملة البر والاحسان، التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) وترأس سمو الأميرة بسمة بنت طلال لجنتها العليا، مبادرة خيرية، تحت عنوان "صندوق البر للأسر المستورة".

وجاء إطلاق "صندوق البر للأسر المستورة"، تجسيدًا لقيم ومبادئ التكافل الاجتماعي، وانسجاما مع الجهود الوطنية في التخفيف من الاثار الإقتصادية التي لحقت بالعديد من الأسر في مختلف محافظات المملكة جراء تداعيات أزمة كورونا والظروف التي تمر بها المملكة وما رافقها من اجراءات احترازية ووقائية لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.

ويهدف صندوق البر للاسر المستورة الى الوصول للفئات المستهدفة، والتي تضررت مصادر رزقها جراء الظروف السائدة، وبخاصة الاسر التي ليس لديها ضمان اجتماعي، او تأمين صحي وغير مشمولة بصناديق الحماية المختلفة، كصندوق المعونة الوطنية وغيره، بما فيها الأسر المهجورة، والأرامل والأطفال ايتام الأب أو الأم، والأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، او يعاني معيلها الاب من عجز او امراض مزمنه منعته من العمل.

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية - جهد، فرح الداغستاني، إن عمل صندوق البر للاسر المستورة، سيتم من خلال عدة آليات تشمل بطاقات كفالة بنكية مدفوعة مسبقا تصل صلاحيتها لثلاث سنوات ويتم شحنها بناء على طلب الجهة المتبرعة، بمبلغ لا يقل عن 30 دينار شهريا او بقيمة 360 دينار لسنة كاملة، لتوزيعها على الأسر المستفيدة لشراء احتياجاتها من المواد الاساسية ودفع فواتير الكهرباء والمياه، باستخدام كود خاص بكل بطاقة.

وبينت ان تبرعات الزكاة المقدمة لصندوق البر للأسر المستورة وأي تبرع آخر، سيتم توجيهها لغايات تمويل إنشاء مشاريع صغيرة متنوعة تدار من المنزل مثل، تربية ألاغنام وبيع منتجاتها، وتربية الدواجن وبيع البيض، ومناحل العسل، وزراعة الأعشاب الطبية وتجفيفها، وانتاج وبيع الخبز، وتصنيع الحلويات والمأكولات، والخياطة المنزلية، وبيع الملابس والادوات المنزلية.

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وتشمل مهام صندوق البر للاسر المستورة، المساهمة في تخفيف الضغط على النظام الصحي العام، من خلال الشراكات الفاعلة التي تتمتع بها حملة البر والإحسان مع القطاع الطبي الخاص وشركات الأدوية والاطباء المتطوعين، بهدف اجراء التدخلات الطبية والصحية وتوفير الادوية والمستلزمات الصحية في اقرب وقت.

كما يهدف صندوق البر للاسر المستورة، في اطار الشراكة بين الحملة ونقابة المهندسين الأردنيين، ايضا الى صيانة المنازل غير الآمنة لبعض الأسر العفيفة التي تعاني ظروفاً معيشية صعبة، وتحسين ظروف العيش فيها، وتزويدها بالمستلزمات الضرورية.

و يسعى الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، لتنفيذ هذه المباردة عبر شبكة مراكزه ال 51 المنتشرة في جميع محافظات المملكة، واستنادا للخبرات المتراكمة، التي اكتسبها منذ تأسيسه عام 1977، وإطلاق حملة البر والاحسان منذ نحو 30 عاما، والشراكات الهادفة التي تربطه مع مختلف المؤسسات الوطنية، وفي اطار من المسؤولية والشفافية وبما يضمن وصول جميع المساعدات الى مستحقيها.

يذكر ان اللجنة العليا لحملة البر والاحسان ستشرف بشكل كامل على صندوق البر للاسر المستورة، حيث تضم اللجنة نخبة من الخيرين من أبناء الوطن وأصحاب الكفاءة والخبرة في العمل الخيري والإنساني وادارته وتوجيهه.

وأعلن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – جهد، عن فتح حساب خاص للتبرع لصندوق (البر للاسر المستورة) في البنك الاسلامي/ فرع الشميساني تحت الحساب رقم (0020025000410400015(

)سويفت كود (JIBAJOAMXXX ، وكذلك الحساب الدولي رقم:

(JO96JIBA0020000025000410400015)، وخدمة "اي فواتيركم".

وكان المفتي العام للمملكة اصدر عام 1978، فتوى أجاز فيها تقديم جزء من أموال الزكاة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – حملة البر والإحسان ليتولى توزيعها وفقاً لأحكام هذه الفتوى.

و اوضح ان التبرعات المقدمة لحملة البر والاحسان تخضع لقانون الضريبة رقم 57 لسنة 1985، فيما دعا لزيارة موقعه الالكتروني على الرابط :

(http://www.johud.org.jo/GoodwillCampaign )، لأية معلومات.