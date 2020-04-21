الامارات | يفاجأ بوجود ثعبان أمام مدخل منزله بمنطقة الشهداء في أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن يفاجأ بوجود ثعبان أمام مدخل منزله بمنطقة الشهداء في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاجأة أحد المواطنين صباح اليوم بوجود ثعبان أمام مدخل منزل بمنطقة الشهداء بأم القيوين، أثناء خروجه من البيت، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي لإدارة الدفاع المدني أم القيوين، عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وعليه تحرك فريق الدفاع المدني بمركز الإدارة إلى موقع المنزل وعلى الفور تم التعامل مع الثعبان باستخدام معدات متخصصة للتعامل مع هذه الحالات

وقال مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه إن الدفاع المدني على أتم الاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات على مدر الساعة ليشعر المواطن والمقيم بالأمن والأمان على أرض دولة الامارات، كما دعى الدكتور إلى توخي الحيطة والحذر.