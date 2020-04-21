الامارات | 5277 من كبار المواطنين والمقيمين يتلقون الدعم الفوري عبر "نتواصل ونحمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن 5277 من كبار المواطنين والمقيمين يتلقون الدعم الفوري عبر "نتواصل ونحمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت حملة "نتواصل ونحمي"، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية والعناية الكاملة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، من تسجيل أكثر من 5277 من كبار المواطنين والمقيمين بهدف منحهم الأولوية في استقبال اتصالاتهم في مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي وتقديم أفضل الخدمات لهم بسهول ويسر وقت الحاجة سواء كانت الخدمات صحية أو غذائية أو اجتماعية أو غير ذلك.

وسجلت الحملة 2600 طلباً من كبار المواطنين والمقيمين تتعلق بحصولهم على مواد غذائية أو مواد تعقيم أو طلبات متعلقة بالخدمات الصحية إضافة إلى طلبات للدعم النفسي، تم توزيعها بشكل فوري على اللجان التي خصصتها الحملة للتعامل مع الطلبات.

اما في الجانب الطبي، فتم تسجيل 1330 طلب منها 19 طلباً طارئا تم التعامل معها جميعا، كما تم توفير الأدوية لـ 360 من كبار المواطنين والمقيمين وتقديم العلاج والرعاية ل 506 وتوفير أجهزة طبية لـ47 منهم، وتم التعامل مع 20 حالة لتسهيل إعداد فحص الكورونا لهم.

وفيما يتعلق بالطلبات الاستهلاكية، تم توفير أكثر من 427 سلة غذائية و358 حزمة تحتوي مواد تعقيم، كما يتم توزيع المواد الاستهلاكية بشكل يومي على كبار المواطنين والمقيمين من خلال فريق من المتطوعين تم تدريبهم على إرشادات وطرق الوقاية.

كما وتلقت الحملة طلبات للدعم النفسي من 101 حالة، يتم التعامل معها وتوفير الاستشارات النفسية والدعم من خلال فريق عمل وأطباء متخصصين يتحدثون خمس لغات.

ويتولى فريق من القائمين بالرعاية في هيئة تنمية المجتمع التواصل بشكل يومي مع كبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم للتعرف على احتياجاتهم والاطمئنان عليهم. وتلقت حملة "نتواصل ونحمي" 177 طلباً من مختلف الاحتياجات الاجتماعية والمالية، حيث تم التعامل مع 52 حالة منها بينما لا تزال بقية الحالات قيد الدراسة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع حريز المر بن حريز ان الحملة استقطبت مساهمات مالية وتبرعات عينية من العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، الأمر الذي يؤكد صلابة وتماسك مجتمعنا في مواجهة الأزمات وقدرته بعون الله على تخطي هذه المرحلة بنجاح.

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وبلغ عدد المساهمات المالية أكثر من مليون وتسعمائة ألف درهم، كما تم التبرع بأكثر من 1390 سلة غذائية و1200 حزمة من مواد التعقيم فضلاً عن خمس سيارات للنقل والتوصيل".

من جهتها أكدت رئيس مجلس السعادة والإيجابية من شرطة دبي عواطف راشد السويدي أهمية المبادرة والتي تعد جزء من المنصة الخاصة لكبار المواطنين بالإضافة إلى دعم منظومة الإجراءات المتكاملة التي أطلقتها القيادة الرشيدة للتعامل مع الأزمة الراهنة، وضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنيب وحماية هذه الفئة وهي كبار المواطنين والمقيمين من الإصابة نظراً لضعف مناعتهم وإمكانية تأثرهم بشكل أكبر. وقالت انه تم تخصيص كوادر من الشرطة المجتمعية والمتطوعين للعمل مع هيئة تنمية المجتمع بما يضمن سرعة الوصول إلى كبار المواطنين والمقيمين ومنحهم الأولوية عند تلقي طلباتهم، كما تم تطوير منصة إلكترونية للتعامل بشكل سريع مع الحالات وبيان وضع كل طلب على خرائط تفاعلية في غرفة القيادة والسيطرة تحتوي على مواقع سكن كبار السن ليتم الاستجابة لطلباتهم العاجلة مع دعت الحاجة".

من ناحيتها أكدت مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع مريم الحمادي أن الحملة حظيت باهتمام كبير من أفراد المجتمع والشركات على حد سواء، الأمر الذي يؤكد على صلابة وتماسك المجتمع أمام أي تحديات وقدرتنا على تجاوزها معاً بنجاح بإذن الله.

وقالت أن الحملة عكست نتواصل ونحمي اهتمام أفراد المجتمع بالفئات الأكثر عرضة للضرر واحترامهم وتقديرهم لكبار المواطنين والمقيمين وحرصهم على سلامتهم، سواء على صعيد المساهمات المادية والعينية أو التطوع لتوزيع المساعدات.

ويعمل فريق خاص من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بشكل مكثف على التواصل مع كبار المواطنين والمقيمين للوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم، ومساندتهم في التسجيل في المنصة".

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع قد أطلقت حملة "نتواصل ونحمي" مطلع الشهر الجاري ودعت كبار المواطنين والمُقيمين إلى التسجيل في الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، https://www.dubaipolice.gov.ae. كما تستقبل هيئة تنمية المجتمع استفسارات وطلبات كبار المواطنين والمقيمين على الرقم 8002121 على مدار الساعة علما بأنه سيكون هناك تواصل مباشر مع غرفة عمليات شرطة دبي للوصول إليهم دون تأخير.

ودعت هيئة تنمية المجتمع الجمهور من أفراد المجتمع الراغبين في دعم الحملة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك إلى إرسال تبرعاتهم عبر الرسائل النصية التي سيتم تخصيصها لذلك بالتعاون مع شركتي دو واتصالات.