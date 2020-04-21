الامارات | «إسلامية دبي» تلغي جميع تصاريح الخيام الرمضانية هذا العام

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تلغي جميع تصاريح الخيام الرمضانية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إلغاء جميع تصاريح الخيام الرمضانية وسفر الإفطار للعام 2020.

وجاء في نص الإعلان الصادر عن قطاع العمل الخيري أنه ستلغى جميع تصاريح الخيام الرمضانية وسفر الإفطار لهذا العام، وسيمنع منعا باتاً إحضار وجبات الطعام -وجبات الإفطار- إلى ساحات المساجد بهدف توزيعها منعاً للتجمعات. وفي حال الرغبة بالمشاركة في توزيع وجبات الإفطار التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة والمرخصة من الدائرة.

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من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري أحمد درويش المهيري على أهمية هذه الخطوات الاحترازية في دعم جهود التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجدّ ومحاولة احتواء هذه الأزمة.

وأشار إلى أنّ الدائرة تضع الصحة والسلامة من ضمن أولوياتها، موضحاً أن عملية التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في إطار تكثيف الجهود والمساهمة في حماية المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتوفير بيئة آمنة.

وكشف مدير إدارة المؤسسات الخيرية محمد مصبح ضاحي أنه استمرار لإشاعة العمل الخيري الإنساني بين مختلف فئات المجتمع، باستثمار الوسائل التقنية التي تزخر بها الدائرة كمبادرة «وجبات الأمل»، والتي تعد مبادرة رقمية مبتكرة، مقارنة بمبادرات إطعام الصائمين، أو المتعففين بالوسائل التقليدية لخدمة العمل الخيري ومحتاجيه، على مستوى إمارة دبي، مشدداً أن المبادرة تصب ضمن الإجراءات الوقائية والتي ستدفع من عجلة العمل الإنساني، بالطرق الاحترازية التي تبنتها الدولة.