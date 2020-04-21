الامارات | معايير تسجيل مخالفات الرادار في شارع الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن معايير تسجيل مخالفات الرادار في شارع الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة دبي أن شارع الشيخ زايد مفتوح حتى حدود إمارتي أبوظبي والشارقة لعبور أفراد الجمهور ضمن الشوارع الخارجية التي لم تفعل بها آلية ضبط مخالفي تقييد الحركة باستخدام أجهزة الرادار.

واستفسر أفراد امن لجمهور حول ما إذا كان إجراء السماح بالعبور يقتصر على حدود شارع الشيخ زايد فقط حتى دوار المركز التجاري، أم يشمل امتداه مروراً بشارع الاتحاد إلى حدود إمارة الشارقة، لافتين إلى أن الرادرات تعمل بشكل طبيعي وترصدهم أثناء عبورهم من الشارقة إلى أبوظبي عبر هذا المسا، ما يثير مخاوفهم من تسجيل مخالفات بحقهم أثناء العبور.

وقال أحدهم إن الرادار الموجود في شارع المطار يصوره أثناء عبوره، على الرغم من أنه يستخدم هذا الطريق في المرور من الشارقة إلى أبوظبي لأنه يمتد لاحقاً إلى شارع الشيخ زايد.

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وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي أن أجهزة الرادار تعمل بالفعل ولكنها لا تخالف مركبات العبور، إذ تقتصر المخالفات على تلك التي تتجول في الإمارة، نظراً لأن شرطة دبي تعتمد في تطبيق هذا النظام على الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تحليل خط سير المركبة، سواء كان صاحبها من الحاصلين على تصاريح أو أحد العابرين عبر دبي قادماً أو عائداً من أبوظبي، لأن خط سيره سيكون واضحاً أثناء عبوره.

ودعا أفراد الجمهور إلى الاطمئنان إلى جميع الإجراءات الاحترازية لتأمين سلامتهم مؤكداً ضرورة الالتزام بالتعليمات لتسهيل عمليات التعقيم، التي تسير بشكل جيد منذ تطبيق قرار تقييد الحركة على مدار الساعة وفق برنامج التعقيم الوطني.

وتجاوز إجمالي المخالفات التي حررتها شرطة دبي منذ تنفيذ قرار تقييد حركة مرور المركبات والمشاة ضمن برنامج التعقيم الوطني 2527 مخالفة، بواقع 2076 مخالفة تحذيرية، و 8 مخالفات جزائية لأشخاص خرجوا من المنزل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو شراء الاحتياجات الأساسية، بحسب القرار الذي أصدرته حكومة دبي بشأن تقييد الحركة، والفئات المستثناة والحالات المسموح لها بالخروج.

كما حررت 204 مخالفة تحذيرية ومخالفة جزائية واحدة لعدم الالتزام بعدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، والذي حدد بثلاثة أشخاص فقط.

وحررت كذلك 238 مخالفة عدم ارتداء كمامة طبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، شملت 233 مخالفة تحذيرية وخمس مخالفات جزائية.