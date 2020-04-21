الامارات | بالفيديو.. إجلاء طفل مواطن ووالدته الجزائرية إلى الإمارات‎

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إجلاء طفل مواطن ووالدته الجزائرية إلى الإمارات‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في لفتة إنسانية استثنائية أخرى، تمت عملية "إجلاء الطفل الإماراتي محمد علي البلوشي (9 سنوات) مع والدته" التي تحمل الجنسية الجزائرية للالتحاق بأسرهم في الإمارات في هذه الظروف الاستثنائية، بحضور سفير الدولة لدى الجزائر، يوسف سباع آل علي.

‏وفي هذا السياق، أكد السفير يوسف سباع آل علي، تنسيق الجهود بين حكومتي البلدين للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بما يعكس عمق وطبيعة العلاقات المتميزة والخاصة بين البلدين.