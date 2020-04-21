الامارات | «خيرية الفجيرة» توزع 300 ألف وجبة في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الفجيرة» توزع 300 ألف وجبة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد بن محمد الرقباني أن الجمعية استكملت استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بفضل من الله، ودعم أهل الخير والإحسان من أبناء إمارات الخير.
وأضاف أنه سيتم توزيع 10 آلاف وجبة طعام يومياً خلال شهر رمضان على الفئات المحتاجة بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، والعدد قابل للزيادة، ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية حسب الشروط والإجراءات الاحترازية المقررة.
وأشار إلى أن فرق العمل في الجمعية من موظفين ومتطوعين توزع الآن 3500 سلة غذائية، على الأسر المستحقة في منازلهم في الفجيرة ودبا، بناءً على عدد أفراد كل أسرة، حيث تحصل كل أسرة على المواد الغذائية الأساسية، من 20 إلى 40 كليو من كل صنف من الأرز والطحين والسكر، بالإضافة إلى السلة الغذائية التي تحتوي على 11 صنفاً من المواد الغذائية.
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